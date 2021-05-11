Грузовик сбил пенсионерку на парковке в Ставрополе

В Ставрополе пожилая женщина оказалась под колесами грузовика. Машина сбила ее при выезде с парковки.

Как сообщил newstracker.ru со ссылкой на информацию регионального УГИБДД, инцидент произошел на парковке магазина на улице Тухачевского.

67-летняя женщина оказалась в «слепой зоне» водителя грузовика Fiat Ducato, который выезжал со стоянки задним ходом. У пенсионерки ушибы и ссадины, она лечится амбулаторно.

Находившийся за рулем тяжелой машины 21-летний водитель был трезв.