Грузовик сбил пенсионера насмерть в Ростовской области

Авария произошла в минувший вторник на дороге, которая ведет от хутора Федоровка к Таганрогу. По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика при попытке обгона зацепил скутер, которым управлял 71-летний пенсионер. Скутер перевернулся и попал под колеса прицепа. Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.