04 февраля 2021, 20:35
Грузовик сбил пенсионера насмерть в Ростовской области
В Ростовской области пенсионер попал под колеса грузовика и погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в минувший вторник на дороге, которая ведет от хутора Федоровка к Таганрогу. По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика при попытке обгона зацепил скутер, которым управлял 71-летний пенсионер. Скутер перевернулся и попал под колеса прицепа. Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.