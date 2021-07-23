Грузовик сбил пассажира машины, которая съехала в кювет в Тюменской области

Автомобиль под управлением пьяного водителя съехал в кювет. Пассажир вышел из автомобиля и попал под грузовик. Об этом сообщил nashgorod.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Тюмень — Омск. На территории данного участка проходили дорожные работы.

Пассажир автомобиля Hyundai вышел из машины после аварии и планировал попросить помощи у дорожных рабочих. Однако, выйдя на трассу, мужчина был сбит грузовиком. Пострадавший скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД решили проверить трезвость водителя. Оказалось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.