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    05 мая 2021, 22:50

    Грузовик сбил насмерть пешехода на «трассе смерти» под Тюменью

    Гора Орлов

    Мужчина из Тобольска погиб в аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью с 4 на 5 мая. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

    «Около полуночи на 255 км трассы в Тобольском районе грузовик ГАЗ сбил 34-летего жителя Тобольска. Мужчина скончался на месте. Предварительно он шел в попутном с движением транспорта направлении. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили в ведомстве.