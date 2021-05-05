Грузовик сбил насмерть пешехода на «трассе смерти» под Тюменью

Мужчина из Тобольска погиб в аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью с 4 на 5 мая. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Около полуночи на 255 км трассы в Тобольском районе грузовик ГАЗ сбил 34-летего жителя Тобольска. Мужчина скончался на месте. Предварительно он шел в попутном с движением транспорта направлении. Обстоятельства трагедии выясняются», — сообщили в ведомстве.