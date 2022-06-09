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    09 июня 2022, 17:40

    Грузовик сбил мотоциклиста и протащил его по дороге во Владимирской области

    Дарья Морозова

    Грузовик и мотоцикл столкнулись во Владимирской области. Водитель последнего погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД.

    Водитель грузовика не заметил мотоциклиста, сбил его и еще какое-то время протащил по дороге.

    Мотоциклист погиб на месте, второй водитель и его пассажир получили травмы и попали в больницу. При столкновении кабина грузовика оказалась сильно помята, поэтому пострадавших пришлось доставить оттуда при помощи спасателей.