Грузовик сбил мотоциклиста и протащил его по дороге во Владимирской области

Грузовик и мотоцикл столкнулись во Владимирской области. Водитель последнего погиб. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД.

Водитель грузовика не заметил мотоциклиста, сбил его и еще какое-то время протащил по дороге.

Мотоциклист погиб на месте, второй водитель и его пассажир получили травмы и попали в больницу. При столкновении кабина грузовика оказалась сильно помята, поэтому пострадавших пришлось доставить оттуда при помощи спасателей.