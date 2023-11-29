Происшествия 29 ноября 2023, 10:54 Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве Один пешеход погиб, второй пострадал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Грузовик MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве. Один из них погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.

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Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.

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