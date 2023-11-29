29 ноября 2023, 10:54
Грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве
Один пешеход погиб, второй пострадал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве
Грузовик MAN сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте в Москве. Один из них погиб, второго госпитализировали. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Пешеходы пересекали дорогу в нескольких метрах от наземного перехода. В результате наезда один из них, 1984 года рождения, погиб на месте.
Реклама
Расследованием обстоятельств аварии займется прокуратура Западного округа столицы.
Ранее в Свердловской области автобус с пассажирами, следовавший из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил, опрокинулся в кювет. В аварии пострадали два человека, их отправили в больницу.
ДТП
Москва 2023
Реклама
Реклама