Грузовик сбил двух детей на скутере в Самарской области

Мальчики на скутере в Тольятти нарушили правила дорожного движения и угодили под грузовик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло днем 18 августа. Скутером управлял 14-летний ребенок. Вместе с ним ехал его девятилетний приятель.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области

«В районе дома № 73 по улице Кирова на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог <...> [водитель скутера] не предоставил преимущество в движении транспортному средству, имеющему преимущество в движении, вследствие чего допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ под управлением водителя 1955 года рождения», — говорится в сообщении МВД.

Грузовик смял скутер в лепешку. Оба школьника получили травмы, их отвезли в больницу. Медики осмотрели детей и отправили их на амбулаторное лечение по домам. Как уточнили в ведомстве, мальчики ехали без мотошлемов и специальной экипировки. Месяц назад в Санкт-Петербурге скутерист сбил трехлетнего ребенка.