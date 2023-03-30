Происшествия 30 марта 2023, 13:31 Грузовик сбил дорожных рабочих во Владимирской области

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Грузовой автомобиль влетел в две «Газели», в которых находились дорожные рабочие на трассе в Кольчугинском районе Владимирской области. В аварии погиб один человек, еще два пострадали, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, дорожные рабочие клали новый асфальт, после чего в них влетел большегруз Scania. От полученных травм один из рабочих скончался в больнице, еще двоих пришлось деблокировать.

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Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.