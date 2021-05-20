Грузовик сбил девочку в Нижегородской области

В Нижегородской области случилось ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в минувший понедельник в селе Темта на улице Грязного. Под колеса грузовика КАМАЗ попала девочка. Она получила рваные раны ног, ушибы и ссадины. Ее положили в Уренскую ЦРБ, где состояние пострадавшей стабилизировалось. Вертолет санавиации 19 мая доставил ребенка в детскую областную клиническую больницу.