Грузовик с украинскими диверсантами объявили в розыск в Ростовской области | 360°

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Грузовик с украинскими диверсантами объявили в розыск в Ростовской области

161.ru: полиция Ростовской области объявила в розыск грузовик с украинскими боевиками

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Полиция Ростовской области объявила в розыск военный грузовик «Урал». Предположительно, на нем передвигается группа украинских диверсантов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах написало издание 161.ru.

Полицейские, по имеющимся данным, разыскивают грузовик, который уже въехал в регион. Все стационарные посты ГИБДД получили необходимую разнарядку и ориентиры транспортного средства.

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«Полицейские редко останавливают военную технику, но теперь им поручили проверять военные „Уралы“ на границе области и внутри региона», — заявили они.

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Согласно ориентировке, на одной из дверей разыскиваемого «Урала» рисунок в виде лапы медведя. Транспортное средство оснащено темпом, предварительный цвет — темно-зеленый.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщили о попытке группы украинских диверсантов проникнуть на территорию республики с целью запугивания местных жителей и провокаций.

Также стало известно, что группа боевиков ВСУ попыталась проникнуть на охраняемую ВС РФ Запорожскую АЭС, всех диверсантов ликвидировали, писал RT.

МВД РФ

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