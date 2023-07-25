Происшествия 25 июля 2023, 08:54 Грузовик с туристами опрокинулся на Алтае, один пассажир погиб СК: турист погиб в опрокинувшемся грузовике на Алтае Freepik

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В Республике Алтай опрокинулся грузовик с 15 туристами, один из них погиб. Еще четверо пассажиров и водитель получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления республиканского СК.

Авария случилась сегодня около 09:00. Грузовой автомобиль с неорганизованной туристической группой перевернулся в Чемальском районе по дороге к Каракольским озерам, в районе устья реки Тура. По предварительной информации, водитель ГАЗ-66 не справился с управлением.

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Согласно данным алтайского управления МЧС, грузовик следовал по маршруту село Каракол — Каракольские озера. В оказании помощи пострадавшим задействовали трех сотрудников пожарно-спасательной части, четырех медиков, волонтеров. При необходимости задействуют вертолет Центра медицины катастроф. Уточняется, что ДТП случилось в труднодоступной горной местности, куда можно проехать только на технике высокой проходимости.

Сейчас проводятся спасательные мероприятия. На место также выехали сотрудники регионального следственного управления. СК начал доследственную проверку по факту происшествия. Следователи выяснят все обстоятельства аварии, оценят качество услуг, оказанных при организации отдыха и перевозке людей. По итогам проверки примут процессуальное решение.