Эксклюзив 04 марта 2023, 09:16 Грузовик с продуктами перевернулся на разворотной эстакаде Рублевского шоссе в Москве Источник «360»: грузовик перевернулся на разворотной эстакаде Рублевского шоссе в Москве РИА «Новости»

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Авария с грузовиком произошла на разворотной эстакаде на Рублевском шоссе в Москве. Груженая продуктами фура перевернулась. Об этом сообщил источник «360».

«ДТП произошло на Рублевском шоссе, в районе дома 79. Машина была загружена пищевой продукцией и перевернулась», — рассказал источник.

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Когда оперативные службы обнаружили перевернувшийся грузовик, водителя в кабине уже не было. По предварительным данным, он скрылся с места происшествия.

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«В аварии никто не пострадал, розлив топлива не зафиксировали», — уточнил источник.

В начале февраля «Газель» перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на Щелковском шоссе в Балашихе.