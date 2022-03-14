Грузовик с прицепом перевернулся и слетел на обочину в Адыгее

Серьезное ДТП произошло рядом с поселком Тлюстенхабль в Адыгее. Там перевернулся грузовик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Республике Адыгея.

Ситуация произошла вечером, 12 марта. За рулем грузовика, который перевозил фрукты, находился 58-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, из-за чего фура перевернулась и вылетела на обочину. Кабину смяло, однако мужчине удалось выжить.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они регулировали движение автомобилей по трассе до того момента, пока большегруз вытаскивали на дорогу.