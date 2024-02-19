Эксклюзив 19 февраля 2024, 06:14 Грузовик с посылками попал в смертельную аварию на МКАД Источник «360»: один человек погиб в ДТП на 55-м км МКАД РИА «Новости»

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Ночью 19 февраля на МКАД перед развязкой с Можайским шоссе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Авария произошла около полуночи. На внешней стороне 55-го километра МКАД столкнулись легковая Lada Largus, грузовой Mercedes и снегоуборочный «КамАЗ». Произошел разлив топлива. В одном из грузовиков погиб человек, остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

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По предварительной информации, один из грузовиков вез посылки. Спасатели устранили разлив топлива и деблокировали погибшего.

Из-за последствий ДТП временно перекрыли проезд по четырем полосам из пяти. Дептранс Москвы сообщил, что к 03:46 движение восстановили.

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