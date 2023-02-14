Происшествия 14 февраля 2023, 15:37 Грузовик с петардами врезался в отбойник и загорелся на трассе в Подмосковье МВД: фура загорелась на трассе около города Чехова в Московской области

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Грузовик врезался в металлическое ограждение и загорелся на трассе в Московской области. Об этом сообщила начальник региональной пресс-службы ГУ МВД России Татьяна Петрова.

В Сети появились первые кадры с места происшествия. Водитель фуры, судя по видео, перевозил петарды. На месте аварии на асфальте лежали высоковольтные провода.

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По данным регионального МВД, ДТП произошло около 07:45 по местному времени на 70-м километре автодороги М-2 «Крым» в районе Чехова. Водитель грузовой машины с прицепом наехал на металлическое ограждение.

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«После чего трейлер, в котором находился легковоспламеняющийся груз, опрокинулся на дорогу, и произошло его возгорание», — отметила Петрова.

Пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Пожарные ликвидируют возгорание. Движение на участке трассы частично восстановили. Подробности и причины аварии выясняются.