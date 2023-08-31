Эксклюзив 31 августа 2023, 00:19 Грузовик с песком перевернулся на Ярославском шоссе в Москве Источник «360»: грузовик с песком перевернулся на Ярославском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Грузовик с песком перевернулся на Ярославском шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах столицы. По его данным, есть пострадавший.

В связи с ДТП оказались перекрыты две полосы движения, отметил источник «360». Во время аварии пострадав водитель грузовика.

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Как уточнили в Telegram-канале столичного Дептранса, ДТП произошло в районе развязки с МКАД. Там отметили, что грузовик наехал на разделительное ограждение после чего перевернулся на проезжую часть.

Оперативные службы города уже работают на месте. Движение в районе ДТП осуществляется через дублер, указали в департаменте столичного транспорта.