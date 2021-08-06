Грузовик с отказавшими тормозами раздавил легковушку в Новой Москве. Видео

Авария с участием заполненного грузовика и легкового автомобиля произошла на Калужском шоссе, в районе села Красная Пахра в Новой Москве. «360» публикует видео с моментом столкновения.

На опубликованных кадрах видно, как грузовик не остановился на запрещающий сигнал светофора и на полной скорости снес в сторону проезжавшую наперерез легковушку. Грузовик протащил машину перед собой и только после этого остановился.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, у большегрузного автомобиля отказали тормоза и водитель не смог справиться с управлением. Прибывшие на место врачи забрали владельца пострадавшей легковушки в больницу. В данный момент он находится в реанимации.