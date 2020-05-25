Грузовик с отходами перевернулся на Пулковском шоссе

Очевидцы рассказали, что грузовик при неизвестных обстоятельства упал на бок. Контейнер машины был загружен мусорными отходами. Они высыпались на проезжую часть. ДТП сильно затруднило движение. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.