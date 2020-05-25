25 мая 2020, 14:33
Грузовик с отходами перевернулся на Пулковском шоссе
Грузовик с отходами перевернулся в Петербурге на съезде с КАД на Пулковское шоссе. Из-за этого в районе образовалась пробка. Скорость движения составляет три километра в час. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Очевидцы рассказали, что грузовик при неизвестных обстоятельства упал на бок. Контейнер машины был загружен мусорными отходами. Они высыпались на проезжую часть. ДТП сильно затруднило движение. Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.