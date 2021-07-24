Грузовик с мигрантами перевернулся под Астраханью. Пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении грузовика и легковой «Лады» в Астраханской области. Среди получивших травмы семь иностранцев, которые ехали на полевые работы.

По предварительным данным, водитель «Лады» решил обогнать грузовик, который в этот момент начал поворачивать налево. В итоге они столкнулись, от удара грузовой автомобиль перевернулся, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

В кузове грузовика находились 12 граждан Узбекистана. Они ехали на сельхозработы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП продолжает устанавливать дорожная полиция.

Водителю грузовой машины грозит ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и самовольную установку в кузове скамеек. Ведомство также устанавливает, кто был заказчиком перевозки людей в таком автомобиле.