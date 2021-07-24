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    24 июля 2021, 09:23

    Грузовик с мигрантами перевернулся под Астраханью. Пострадали восемь человек

    Ольга Назаркина

    Восемь человек пострадали при столкновении грузовика и легковой «Лады» в Астраханской области. Среди получивших травмы семь иностранцев, которые ехали на полевые работы.

    Грузовик с мигрантами перевернулся под Астраханью. Пострадали восемь человек

    По предварительным данным, водитель «Лады» решил обогнать грузовик, который в этот момент начал поворачивать налево. В итоге они столкнулись, от удара грузовой автомобиль перевернулся, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

    В кузове грузовика находились 12 граждан Узбекистана. Они ехали на сельхозработы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП продолжает устанавливать дорожная полиция.

    Водителю грузовой машины грозит ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и самовольную установку в кузове скамеек. Ведомство также устанавливает, кто был заказчиком перевозки людей в таком автомобиле.