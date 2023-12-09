Происшествия 09 декабря 2023, 16:06 Грузовик с газовыми баллонами загорелся в Ханты-Мансийске Пожарные в Ханты-Мансийске потушили загоревшийся грузовик с газовыми баллонами

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Перевозивший газовые баллоны грузовик загорелся в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России / Telegram-канал МЧС России / Telegram-канал МЧС России / Telegram-канал МЧС России / Telegram-канал

Возгорание произошло в результате разгерметизации одного из четырех газовых баллонов. Прибывшие на место спасатели оперативно вытащили из кузова емкости с кислородом и пропаном, после чего охладили их.

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С пожаром удалось справиться на площади шести квадратных метров, но огонь все-таки уничтожил часть автомобиля.

В грузовике находились семь человек, троих отвезли в больницу. Дознаватели МЧС начали проверку по факту ЧП.

Во вторник, 5 декабря, автомобиль вспыхнул на 73-м километре МКАД в Москве. Информации о затруднении движения и пострадавших не поступало.

Ранее также ДТП с участием бензовоза и маршрутки произошло в Краснодарском крае. Погибли три человека, еще семерых доставили в больницу.