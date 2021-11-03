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    03 ноября 2021, 21:28

    Грузовик с бытовой химией попал в аварию в Новой Москве

    Авария с перевозившим бытовую химию грузовиком произошла в Новой Москве

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Авария с участием грузовика, перевозившего бытовую химию, произошла на трассе А107 (Московское малое кольцо) около поселка Шишкин лес в Троицком административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Грузовик с бытовой химией попал в аварию в Новой Москве

    По предварительным данным, в аварии погиб водитель грузовика. На место прибыли сотрудники МЧС, врачи и сотрудники дорожной инспекции. Последние устанавливают причины и обстоятельства аварии.