Грузовик с бытовой химией попал в аварию в Новой Москве

Авария с участием грузовика, перевозившего бытовую химию, произошла на трассе А107 (Московское малое кольцо) около поселка Шишкин лес в Троицком административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, в аварии погиб водитель грузовика. На место прибыли сотрудники МЧС, врачи и сотрудники дорожной инспекции. Последние устанавливают причины и обстоятельства аварии.