23 января 2024, 19:14
Грузовик с бревнами перевернулся на трассе в Нижегородской области
Грузовой автомобиль с бревнами перевернулся на трассе Шопша — Иваново — Нижний Новгород в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара фура с бревнами перевернулась.
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Отмечается, что различные травмы в аварии получили оба водителя, их доставили в больницу.
ДТП
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