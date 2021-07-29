Грузовик с битумом опрокинулся на МКАД

Поздней ночью на Московской кольцевой автодороге опрокинулся грузовик, перевозивший битум. В результате образовалась пробка. Движение на участке МКАД перекрыли на несколько часов. Об этом сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы.

Авария произошла на 48-м километре МКАД перед съездом на Озерную улицу и Мичуринский проспект. Перевернулся грузовик с битумом, который растекся по всем полосам трассы. Это случилось около 04:00. На место прибыли экстренные службы. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в Сети.

По данным Дептранса, водитель грузовика не справился с управлением. Фура опрокинулась в районе Востряковского кладбища. Движение было затруднено на двух километрах дороги.

На видео можно заметить цистерну, которая опрокинулась набок. По дороге разлито раскаленное вещество, которое используется в строительстве. Битум похож на смолу.

Ранее во вторник на 93-м километре внешней стороны МКАД произошла крупная авария с участием нескольких грузовиков. Впоследствии несколько людей оказались зажаты в своих автомобилях.