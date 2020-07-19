Грузовик с бетоном и мусоровоз столкнулись на юго-востоке Москвы

Как уточнил собеседник агентства, участниками аварии стали перевозящий бетон большегруз и мусоровоз. В результате аварии обе машины перевернулись.

«Перекрыто три полосы из четырех, движение затруднено», — уточнили в экстренной службе.

Как сообщил ТАСС, авария произошла на съезде с эстакады на Нижегородскую улицу. В результате на проезжую часть вытек бетон. Оба водителя от госпитализации отказались. Что стало причиной столкновения на месте выясняют сотрудники полиции.