Грузовик с асфальтом перевернулся на юго-востоке Москвы | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 16:17 Грузовик с асфальтом перевернулся на юго-востоке Москвы ГИБДД: грузовик с асфальтом перевернулся на юго-востоке столицы РИА "Новости"

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Авария с грузовиком МАЗ, груженным асфальтом, произошла на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Содержимое кузова большегруза высыпалось на тротуар, сотрудники ГИБДД помогли городским службам убрать пешеходную зону.

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«Водитель грузового автомобиля, перевозивший асфальт, не справился с управлением при повороте с улицы Чистова на Люблинскую и опрокинулся», — рассказали в столичном ведомстве.

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Дорожные инспекторы уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Движение на данном участке не затруднено. По факту аварии проводится проверка.

В ночь на 26 октября два грузовика столкнулись на МКАД в Москве. ДТП произошло на внутренней стороне 52-го километра МКАД, написали «Известия». На месте инцидента работали оперативные службы.

Днем ранее в Московской области Mercedes-Benz Sprinter сбил 16-летнюю девушку на автобусной остановке. Авария произошла в Ленинском городском округе. Опубликовано видео с места смертельного ДТП.