Грузовик с алкоголем столкнулся с фурой на Урале

ДТП случилось на трассе Екатеринбург — Тюмень. Полуприцеп фуры вынесло на встречную полосу. Там в это время ехал грузовик с алкопродукцией. От удара левую часть машины снесло. Водитель ISUZU погиб на месте.

«Столкновение произошло на 294-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, недалеко от границы областей. Установлено, что полуприцеп фуры MAN вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком ISUZU. Водитель грузовика погиб на месте. Его личность установлена, это 45-летний житель Екатеринбурга», — сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

Причины трагедии устанавливаются.