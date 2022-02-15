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    15 февраля 2022, 20:49

    Грузовик развернуло поперек Рязанского шоссе после ДТП с фурой. Видео

    Грузовик и фура попали в ДТП на Рязанском шоссе

    Алла Морген, Ольга Назаркина

    Грузовик попал в крупное ДТП на Рязанском шоссе. В результате его развернуло поперек трассы. Еще одним участником дорожной аварии стала фура. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

    Грузовик развернуло поперек Рязанского шоссе после ДТП с фурой. Видео

    На опубликованных кадрах видно, что грузовик от удара развернулся, полностью перегородив проезд другому транспорту. Фура протаранила отбойник.

    По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    На месте работали сотрудники МЧС и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Грузовик развернуло поперек Рязанского шоссе после ДТП с фурой. Видео | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»