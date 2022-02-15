Грузовик развернуло поперек Рязанского шоссе после ДТП с фурой. Видео

Грузовик попал в крупное ДТП на Рязанском шоссе. В результате его развернуло поперек трассы. Еще одним участником дорожной аварии стала фура. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что грузовик от удара развернулся, полностью перегородив проезд другому транспорту. Фура протаранила отбойник.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На месте работали сотрудники МЧС и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.