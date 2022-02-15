15 февраля 2022, 20:49
Грузовик развернуло поперек Рязанского шоссе после ДТП с фурой. Видео
Грузовик и фура попали в ДТП на Рязанском шоссе
Грузовик попал в крупное ДТП на Рязанском шоссе. В результате его развернуло поперек трассы. Еще одним участником дорожной аварии стала фура. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, что грузовик от удара развернулся, полностью перегородив проезд другому транспорту. Фура протаранила отбойник.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
На месте работали сотрудники МЧС и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Источник фото: телеканал «360»