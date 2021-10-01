01 октября 2021, 12:17
Грузовик рассыпал бетонные плиты на въезде в Иркутск и устроил массовое ДТП
Грузовик Mitsubishi растерял бетонные плиты на въезде в Иркутск и спровоцировал массовое ДТП. Одна из выпавших плит попала в Lexus, от удара иномарку унесло с дороги. Она улетела в кювет и перевернулась.
Информация о происшествии появилась в Instagram регионального УГИБДД. По данным ведомства, за рулем грузовика был 43-летний мужчина, который во время поворота на трассе Объездная Новоленино, не учел особенности скоростного режима.
В итоге из кузова Mitsubishi на проезжую часть высыпались семь бетонных плит. При падении одна из них упала на автомобиль Lexus, который после удара совершил съезд с трассы и перевернулся.
В другую упавшую на дороге плиту врезалась «Газель». Информация о пострадавших уточняется, добавили в УГИБДД.