Грузовик рассыпал бетонные плиты на въезде в Иркутск и устроил массовое ДТП

Грузовик Mitsubishi растерял бетонные плиты на въезде в Иркутск и спровоцировал массовое ДТП. Одна из выпавших плит попала в Lexus, от удара иномарку унесло с дороги. Она улетела в кювет и перевернулась.

Информация о происшествии появилась в Instagram регионального УГИБДД. По данным ведомства, за рулем грузовика был 43-летний мужчина, который во время поворота на трассе Объездная Новоленино, не учел особенности скоростного режима.

В итоге из кузова Mitsubishi на проезжую часть высыпались семь бетонных плит. При падении одна из них упала на автомобиль Lexus, который после удара совершил съезд с трассы и перевернулся.

В другую упавшую на дороге плиту врезалась «Газель». Информация о пострадавших уточняется, добавили в УГИБДД.