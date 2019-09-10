Грузовик протаранил здание кафе в Кемеровской области
Водитель грузовика влетел в здание кафе, которое расположено в поселке Шерегеш в Кемеровской области. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых водитель врезался в заведение. Сообщается, что в момент ДТП в кафе не было посетителей, поэтому никто не пострадал. Стражи порядка устанавливают, что спровоцировало аварию, и в каком состоянии находился водитель большегруза.