Происшествия 29 апреля 2023, 03:53 Грузовик протаранил шесть автомобилей на Киевском шоссе Прокуратура: четыре человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье Прокуратура Московской области / Telegram

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Грузовик въехал в автомобили, которые стояли на светофоре, на Киевском шоссе, В результате столкновения погибли четыре человека, включая двух детей, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По предварительным данным, 29 апреля на 72 километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московская города Наро-Фоминск водитель КамАЗа столкнулся со стоящими на светофоре легковыми автомобилями.

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«В результате четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и семи лет, получили телесные повреждения несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.

На месте ДТП сейчас работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются. Наро-Фоминская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

На место происшествия направился заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.

Ранее в Москве на Киевском шоссе произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика. Жертвой аварии стал один из водителей.