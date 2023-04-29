29 апреля 2023, 03:53
Грузовик протаранил шесть автомобилей на Киевском шоссе
Прокуратура: четыре человека погибли в массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье
Грузовик въехал в автомобили, которые стояли на светофоре, на Киевском шоссе, В результате столкновения погибли четыре человека, включая двух детей, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
По предварительным данным, 29 апреля на 72 километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московская города Наро-Фоминск водитель КамАЗа столкнулся со стоящими на светофоре легковыми автомобилями.
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«В результате четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и семи лет, получили телесные повреждения несовместимые с жизнью», — отметили в ведомстве.
На месте ДТП сейчас работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются. Наро-Фоминская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
На место происшествия направился заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.
Ранее в Москве на Киевском шоссе произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей и грузовика. Жертвой аварии стал один из водителей.
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