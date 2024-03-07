07 марта 2024, 14:16
Грузовик протаранил припаркованную на трассе «Газель» в Татарстане
На трассе в Татарстане произошло ДТП с участием грузовика и «Газели». Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МВД по Казани.
«Газель» стояла на обочине, на 18 километре трассы вели дорожные работы. Водитель грузовика отвлекся и протаранил припаркованную «Газель», внутри которой находился один человек. В результате аварии сидевший в «Газели» мужчина пострадал, его доставили в больницу. Проводится проверка.
ДТП
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