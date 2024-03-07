Происшествия 07 марта 2024, 14:16 Грузовик протаранил припаркованную на трассе «Газель» в Татарстане

Читать 360tv в

На трассе в Татарстане произошло ДТП с участием грузовика и «Газели». Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД МВД по Казани.

«Газель» стояла на обочине, на 18 километре трассы вели дорожные работы. Водитель грузовика отвлекся и протаранил припаркованную «Газель», внутри которой находился один человек. В результате аварии сидевший в «Газели» мужчина пострадал, его доставили в больницу. Проводится проверка.

Авторы: