Происшествия 01 августа 2023, 10:27 Грузовик протаранил поезд в Самарской области Грузовик Scania столкнулся с маневровым поездом у села Новый Камелик в Самарской области

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На железнодорожном переезде в Большечерниговском районе Самарской области грузовик врезался в маневровый поезд и сбил его с путей. Фото с места аварии показало МЧС России.

Авария произошла 1 августа на 151-м километре Южно-Уральской железной дороги около села Новый Камелик. Грузовик врезался в проезжающий маневровый поезд. Сильный удар столкнул состав с рельс, а сам грузовик перелетел на другую сторону от путей и повалился набок.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Пострадал водитель Scania, сообщил сайт kp.ru. Железнодорожный переезд, по информации издания, не оборудовали ни шлагбаумом, ни другими ограждениями. Сайт 63.ru заявил, что водителя не нашли. На место ДТП вызвали скорую помощь и пожарных.

В Московской области поезд № 6917 Дубна — Москва — Бутырская осенью 2022 года врезался в грузовик. Водитель автомобиля не обратил внимание на красный сигнал и выехал на пути. Пассажиры состава не пострадали.