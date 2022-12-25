25 декабря 2022, 11:42
Грузовик протаранил легковушку на востоке Москвы
Дептранс Москвы: грузовик снес легковой автомобиль на шоссе Энтузиастов
Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и легкового автомобиля произошло на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Информация об аварии появилась в Telegram-канале столичного Дептранса.
«На шоссе Энтузиастов в районе дома №64 столкнулись два автомобиля. На месте находятся оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в сообщении.
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В департаменте уточнили, что движение в сторону Московской области затруднено на 1,2 километра.
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На опубликованном ведомством видео автомобиль совершал поворот через проезжую часть, когда в него, не сбавляя скорость, влетел грузовик. От столкновения машину откинуло примерно на 10 метров.
По данным столичной прокуратуры, водитель за рулем ВАЗ выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с грузовиком.
Водителя легкового автомобиля госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Ехавшего в этой же машине пассажира тоже доставили в в медицинское учреждение.
Москва 2022
ДТП
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