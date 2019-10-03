Грузовик протаранил эвакуатор на дамбе в Петербурге

Авария произошла перед мостом со стороны Кронштадта. Свидетели ДТП рассказали, что водитель «газели» получил травмы. Однако точной информации о случившемся нет.

Столкновение машин произошло на крайней правой полосе. В результате этого движение в районе аварии не затруднилось. Обстоятельства ДТП устанавливаются.