Грузовик протаранил эвакуатор на дамбе в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга рассказали о столкновении «газели» с эвакуатором на дамбе вблизи Кронштадта. По словам очевидцев в ДТП пострадал водитель грузовика. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Авария произошла перед мостом со стороны Кронштадта. Свидетели ДТП рассказали, что водитель «газели» получил травмы. Однако точной информации о случившемся нет.
Столкновение машин произошло на крайней правой полосе. В результате этого движение в районе аварии не затруднилось. Обстоятельства ДТП устанавливаются.