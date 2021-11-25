Грузовик протаранил дом под Каменском-Уральским

Грузовик врезался в частный дом в деревне Малая Белоносова под Каменском-Уральским. В этот момент в доме находились трое взрослых и двое детей.

Здание получило сильные повреждения, были оборваны провода электроэнергии. Но никто из жильцов не пострадал, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По факту случившегося ведется проверка. Сотрудники надзорного ведомства выясняют все обстоятельства и причины, по которым водитель грузовика съехал с дороги и протаранил жилой дом. На место происшествия выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев.