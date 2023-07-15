Происшествия 15 июля 2023, 20:42 Грузовик протаранил 15 авто в Подмосковье из-за отказа тормозов Mash: массовое ДТП с 15 машинами в Подмосковье произошло из-за отказа тормозов у грузовика PxHere

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Массовое ДТП произошло в Подмосковье на 20-м километре Можайского шоссе. Грузовик протаранил 15 легковых авто. Как стало известно Telegram-каналу Mash, у большегруза отказали тормоза.

В результате аварии пострадали три человека. Детей среди них нет.

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Среди разбитых машин — Porsche, Mercedes, BMW, Mitsubishi и другие.

Из-за ДТП образовался затор в сторону Москвы. На месте работают экстренные службы, врачи осматривают участников аварии. Подробности уточняются.

Ранее стало известно о другом дорожном ЧП на шоссе Энтузиастов в Москве. Столкнулись три авто, среди которых такси и внедорожник. К месту происшествия прибыла реанимация. В столичном дептрансе предупредили о затрудненном движении в районе аварии и попросили водителей выбирать другие пути проезда.