Грузовик, проезжавший в момент обрушения по мосту в Оренбурге, взвесят
Следователи, устанавливающие причины обрушения моста в Оренбурге, решили взвесить грузовик, перевозивший щебень в момент ЧП, сообщил сайт газеты «Известия».
Есть предположение, что вес большегруза сильно превысил установленные ограничения, что и послужило причиной ЧП.
Сотрудники Следственного комитета планируют провести дополнительную судебно-строительную экспертизу. Этим будут заниматься специалисты местного филиала ФГУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы».