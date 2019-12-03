  • Грузовик, проезжавший в момент обрушения по мосту в Оренбурге, взвесят

    03 декабря 2019, 14:38

    Александр Кушак

    Следователи, устанавливающие причины обрушения моста в Оренбурге, решили взвесить грузовик, перевозивший щебень в момент ЧП, сообщил сайт газеты «Известия».

    Есть предположение, что вес большегруза сильно превысил установленные ограничения, что и послужило причиной ЧП.

    Сотрудники Следственного комитета планируют провести дополнительную судебно-строительную экспертизу. Этим будут заниматься специалисты местного филиала ФГУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы».