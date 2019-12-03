Грузовик, проезжавший в момент обрушения по мосту в Оренбурге, взвесят

Есть предположение, что вес большегруза сильно превысил установленные ограничения, что и послужило причиной ЧП.

Сотрудники Следственного комитета планируют провести дополнительную судебно-строительную экспертизу. Этим будут заниматься специалисты местного филиала ФГУ «Самарская лаборатория судебной экспертизы».