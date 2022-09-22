Грузовик загорелся на трассе в Челябинской области | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Грузовик загорелся на трассе в Челябинской области

Читать 360tv в

На 1592-м километре федеральной трассы М-5 возле города Сим загорелась фура, принадлежащая сети продуктовых магазинов. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, во время движения в машине произошло возгорание в моторном отсеке.

Реклама

Прибывшие на место ЧП спасатели быстро устранили огонь. В результате случившегося никто не пострадал.

Реклама

0 0 0 0 0 0