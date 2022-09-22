Грузовик загорелся на трассе в Челябинской области | 360°

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Грузовик загорелся на трассе в Челябинской области

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На 1592-м километре федеральной трассы М-5 возле города Сим загорелась фура, принадлежащая сети продуктовых магазинов. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на паблик «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, во время движения в машине произошло возгорание в моторном отсеке.

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Прибывшие на место ЧП спасатели быстро устранили огонь. В результате случившегося никто не пострадал.

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