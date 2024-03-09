09 марта 2024, 12:09
Грузовик повредил крыло самолета с пассажирами в Петербурге
СК начал проверку после повреждения машиной самолета с пассажирами в Пулково
Грузовик, подвозивший бортпитание, повредил крыло самолета с пассажирами в аэропорту Пулково. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — передали в пресс-службе.
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Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения другим бортом.
Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также установят причиненный ущерб.
Ранее стало известно, что водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы». Однако в воздушной гавани после опровергли сообщения об аварии у взлетной полосы.
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