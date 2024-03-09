Происшествия 09 марта 2024, 12:09 Грузовик повредил крыло самолета с пассажирами в Петербурге СК начал проверку после повреждения машиной самолета с пассажирами в Пулково Пресс-служба Следственного комитета

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Грузовик, подвозивший бортпитание, повредил крыло самолета с пассажирами в аэропорту Пулково. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — передали в пресс-службе.

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Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения другим бортом.

Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также установят причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы». Однако в воздушной гавани после опровергли сообщения об аварии у взлетной полосы.