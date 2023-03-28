Происшествия 28 марта 2023, 16:45 Грузовик, попавший в ДТП, перекрыл проезжую часть трассы Краснодар — Темрюк

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ДТП с участием грузовика произошло вечером 27 марта на трассе Краснодар — Темрюк в районе станицы Марьянская. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на Telegram-канале «ЧП Краснодара и края».

После того, как легковой автомобиль не уступил дорогу КамАЗу, машина, груженая зерном, врезалась в фуру и перевернулась.

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«У водителя легковушки рассечена бровь, шоковое состояние. Водитель фуры и КамАЗа в медицинской помощи не нуждаются», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция выясняет точные детали происшествия.