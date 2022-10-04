Грузовик помял припаркованные машины в Пензе | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Грузовик помял припаркованные машины в Пензе

Читать 360tv в

Водитель грузовика врезался в ограждение и в припаркованные машины в Пензе. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

Мужчина получил травмы. Скорая помощь забрала его в больницу. Правоохранители проводят проверку аварии.

Реклама

Пензенцев призвали соблюдали осторожность за рулем и соблюдать ПДД.

Реклама

0 0 0 0 0 0