05 марта 2024, 22:57
Грузовик «Почты России» загорелся в районе Лефортово в Москве
Грузовой автомобиль «Почты России» загорелся на юго-востоке Москвы. ЧП произошло на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Об этом сообщил источник «360».
Сигнал о возгорании поступил на пульт в 21:16, на место выехали оперативные службы. По информации источника, горела кабина грузовика КамАЗ «Почты России» на площади пять квадратных метров.
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Информации о пострадавших не поступало. Дептранс Москвы сообщил, что в районе возгорания затруднено движение, заняты две полосы из четырех. Обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.
Открытое горение ликвидировали, пожарным потребовалось около 20 минут на тушение огня.
Ранее самолет Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. На борту лайнера было около сотни пассажиров.
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