Грузовик «Почты России» въехал в фуру на МКАД. Видео

Грузовик «Почты России» въехал в фуру в Москве. От удара кабину почтовой машины сильно смяло, внутри оказались зажаты люди. Спасатели извлекли пострадавших, сообщил корреспондент «360».

ДТП произошло на 18-м километре Московской кольцевой автодороги. На месте работают сотрудники экстренных служб. Состояние пострадавших неизвестно.

Ранее на Кутузовском проспекте произошла авария с участием вице-премьера Алексея Оверчука. Чиновник ехал с водителем во выделенке в сторону области. Перед правительственным BMW на полосу вынесло «Таврию», за рулем которой находился пенсионер.

При столкновении пострадали два человека, включая вице-премьера. Его отвезли в Центральную клиническую больницу. По словам еще одного участника ДТП, в машину которого отлетела «Таврия», перед аварией легковушку начало уводить на выделенную полосу. Возможно, водителю стало плохо.