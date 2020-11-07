07 ноября 2020, 01:40
Грузовик «Почты России» въехал в фуру на МКАД. Видео
Грузовик «Почты России» въехал в фуру в Москве. От удара кабину почтовой машины сильно смяло, внутри оказались зажаты люди. Спасатели извлекли пострадавших, сообщил корреспондент «360».
ДТП произошло на 18-м километре Московской кольцевой автодороги. На месте работают сотрудники экстренных служб. Состояние пострадавших неизвестно.
Ранее на Кутузовском проспекте произошла авария с участием вице-премьера Алексея Оверчука. Чиновник ехал с водителем во выделенке в сторону области. Перед правительственным BMW на полосу вынесло «Таврию», за рулем которой находился пенсионер.
При столкновении пострадали два человека, включая вице-премьера. Его отвезли в Центральную клиническую больницу. По словам еще одного участника ДТП, в машину которого отлетела «Таврия», перед аварией легковушку начало уводить на выделенную полосу. Возможно, водителю стало плохо.