Грузовик, перевозивший дерево, заехал в кювет под Кингисеппом

Фура, которая перевозила пиломатериалы, съехала в кювет под Кингисеппом в Ленобласти. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн».

Машина не смогла войти в поворот и упала в кювет. Спасать автомобиль пришлось с помощью другого лесовоза с краном. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Kia Seltos произошло в Иванове. В результате травмы получил один пассажир.