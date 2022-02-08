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    08 февраля 2022, 12:01

    Грузовик, перевозивший дерево, заехал в кювет под Кингисеппом

    Арина Бобкова

    Фура, которая перевозила пиломатериалы, съехала в кювет под Кингисеппом в Ленобласти. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Telegram-канал «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн».

    Машина не смогла войти в поворот и упала в кювет. Спасать автомобиль пришлось с помощью другого лесовоза с краном. Информации о пострадавших не поступало.

    Ранее ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Kia Seltos произошло в Иванове. В результате травмы получил один пассажир.