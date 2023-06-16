16 июня 2023, 18:00
Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Челябинской области
Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины, после которого большегруз перевернулся, произошло на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. От удара грузовик вылетел на обочину и опрокинулся.
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Отмечается, что повреждения получили оба автомобиля, водителю легковушки оказали помощь на месте аварии.
ДТП
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