Происшествия 16 июня 2023, 18:00 Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Челябинской области

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины, после которого большегруз перевернулся, произошло на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. От удара грузовик вылетел на обочину и опрокинулся.

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Отмечается, что повреждения получили оба автомобиля, водителю легковушки оказали помощь на месте аварии.