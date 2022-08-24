Грузовик перевернулся на трассе М-4 «Дон». Водитель погиб

Серьезное ДТП произошло в Богучарском районе Воронежской области. На трассе М-4 «Дон» у грузовика лопнуло колесо. Автомобиль перевернулся. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Воронежской области.

Колесо большегруза лопнуло прямо во время движения. В результате автомобиль занесло, из-за чего он перевернулся и загорелся. Водитель не смог покинуть кабину и погиб на месте происшествия. Автомобиль также сильно повредился в огне.

«В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия. В полиции выясняется личность водителя», — сообщили в ведомстве.