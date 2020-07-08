Грузовик перевернулся на шоссе во Владивостоке

Рядом с одной из дорожных развязок во Владивостоке произошло ДТП. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением. Из-за этого транспортное средство врезалось в бетонные ограждения и перевернулось.

Фото аварии разместили в одном из пабликов в социальной сети, сообщает 8 июля РИА «Восток-Медиа». На снимке видно, что перевернувшийся грузовик полностью занял полосу для движения.

В комментариях к публикации пользователи подчеркнули, что бетонные блоки являются надежной защитой. Они помогли сохранить жизнь не только водителю грузовика, но и, возможно, другим участникам движения. Благодаря блокам транспортное средство не оказалось на встречной полосе.

Один из комментаторов отметил, что наблюдал за движением грузовика перед ДТП. «Видел его, гнал, как на пожар», — написал пользователь.