Происшествия 19 марта 2024, 13:03 Грузовик перевернулся на пересечении главных магистралей в Челябинске

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла на пересечении двух главных магистралей в Челябинске. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД города.

ДТП зафиксировали на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов. Там водитель выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с грузовиком. В результате габаритная машина перевернулась и завалилась на бок.