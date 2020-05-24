Грузовик перевернулся на МКАД, погиб водитель

Крупная авария случилась на 10-км километре Московской кольцевой автодороги. Грузовик врезался в другой автомобиль, один из водителей погиб на месте.

На кадрах, размещенных в Сети, видно: удар был такой силы, что все содержимое машин раскидало по всему участку дороги.

«На 10-м километре МКАД, на внешней стороне, произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб, есть один пострадавший. Движение на участке ограничено», — заявили «360» в столичной ГИБДД.

По информации ведомства, пострадавшего отправили на скорой в больницу.

Как сообщили в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения, сейчас сложно проехать по участку, где произошло ДТП, — это район Новорязанского шоссе. Для проезда есть только две полосы.

На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Что стало причиной аварии — пока не понятно.