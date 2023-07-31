31 июля 2023, 10:50
Грузовик перевернулся на 92-м километре МКАД
Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на 92-м километре МКАД
На внутренней стороне 92-го километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и перевернулся. На место прибыли оперативные службы, сообщила пресс-служба дептранса в Telegram-канале.
Ведомство опубликовало видео с ДТП. На кадрах видно, как водитель «Газели» перестраивается на соседнюю полосу и входит в колею. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за чего грузовик опрокинулся.
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На место выехали сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших пока не поступало. Движение в сторону развязки с Ярославским шоссе затруднено.
Ранее в Москве легковой автомобиль перевернулся на Косинском шоссе.
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